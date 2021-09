Overwatch: la nuova mappa Malevento è disponibile

Blizzard Entertainment ha reso pubblicato un aggiornamento di Overwatch che rende disponibile su tutte le piattaforme la nuovissima mappa deathmatch Malevento.

Ispirata alle cittadine medievali italiane, Malevento offre paesaggi lussureggianti e strade labirintiche. La verticalità del luogo in cui si trova la città consente agli eroi volanti come Pharah e agli scalatori di pareti come Hanzo e Genji di sfruttare il vantaggio dell’altezza sui nemici, mentre i vicoli tortuosi e gli interni degli edifici forniscono agli eroi fiancheggiatori una copertura sufficiente per avvicinarsi di soppiatto ai bersagli. “L’obiettivo è stato cercare di creare un equilibrio in stile sasso-carta-forbici tra eroi volanti, hitscan e fiancheggiatori,” ha dichiarato il senior level designer di Overwatch.

