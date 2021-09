Pumpkin Jack è in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Ricordate Pumpkin Jack? No? È un simpatico action platform da noi recensito uscito l’anno scorso su tutte le piattaforme all’epoca disponibili. Ora quello stesso videogioco sta per tornare, questa volta in versione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S.











Il videogioco tornerà sui nostri schermi giusto in tempo per Halloween, difatti la data di uscita è fissata per il prossimo 27 ottobre. Sulle nuove console di Sony e Microsoft potrà contare su due diverse modalità grafiche: una definita Performance Mode, con risoluzione 4K e 60fps, e l’altra Quality Mode, con risoluzione dinamica fino a 4K, 30fps e numerosi effetti grafici aggiuntivi, tra cui il ray tracing. Da notare che su Xbox Series S sarà disponibile solo la modalità Performance.