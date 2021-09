People Can Fly si espande per lavorare a più progetti in contemporanea

Dopo aver dato i natali al recente Outriders, People Can Fly ha deciso di espandersi ulteriormente in modo tale da lavorare a più progetti contemporaneamente.

Come riportato sulle colonne di GamesIndustry, la compagnia polacca ha intenzione di dedicarsi anche a dei progetti dal budget ridotto e dai tempi di sviluppo più brevi, da affiancare agli altri videogiochi cosiddetti “Tripla A”. Nei piani di People Can Fly vi è non soltanto l’apertura o l’acquisizione di altre realtà produttive, ma anche l’instaurazione di rapporti di collaborazione con studi esterni al fine di pubblicare almeno un videogioco all’anno a partire dal 2024.

Condividi con gli amici Inviare