Il cloud gaming arriva su console Xbox, per ora in fase beta

Che Microsoft intenda spingere sullo streaming via cloud di videogiochi è affar noto, e la Casa di Redmond si prepara a svolgere un altro importante passo in questo senso. La compagnia ha infatti annunciato l’avvio di una fase di testing per Xbox Cloud Gaming su console; l’accesso è per ora riservato solo a una fetta ristretta, e scelta casualmente, di utenti Alpha Insider e Alpha Skip-Ahead, che potranno provare giochi in cloud sulle loro Xbox One e Xbox Series X|S. Come nel caso delle altre piattaforme supportate, l’accesso a questa funzionalità richiede l’iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, oltre ovviamente a una connessione in grado di supportare lo streaming.

Questa fase di testing dovrà servire per individuare eventuali problemi del servizio, alcuni dei quali già noti e segnalati nell’annuncio sopra linkato. A meno di intoppi significativi, è altamente probabile che nel corso delle prossime settimane l’Xbox Cloud Gaming su console verrà esteso a tutta l’utenza.