Guerrilla Games: nuove assunzioni per un progetto multiplayer?

Guerrilla Games è ovviamente al lavoro su Horizon Forbidden West, in arrivo a febbraio 2022, ma non è improbabile che lo studio olandese stia già iniziando a pensare ai suoi progetti futuri. E un paio di proposte di lavoro sembrano suggerire un’interesse verso qualche tipo di implementazione del multiplayer. La posizione di Senior Social Systems Designer, infatti, richiede al candidato esperienza nella creazione di sistemi di interazione fra i giocatori, e anticipa che uno degli incarichi sarà di “esplorare modi creativi in cui i giocatori possano connettersi l’uno con l’altro mentre sono in gioco.”

A rinforzare l’idea che Guerrilla possa offrire qualcosa di più di una tradizionale esperienza in singolo in futuro ci pensa anche la posizione di Senior Narrative Systems Designer, alla ricerca di un candidato che “possiede una conoscenza dettagliata del design narrativo negli RPG open-world, sia in singolo che online.” Ovviamente, questi frammenti non sono sufficienti a capire cosa abbia di preciso in mente Guerrilla Games; ci sembra improbabile che in futuro Aloy e compagni si dedichino al battle royale, ma vedere l’aggiunta di elementi cooperativi non ci stupirebbe (né dispiacerebbe). Staremo a vedere.