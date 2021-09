Scorn: la data di uscita slitta al 2022

Ricordate Scorn? L’FPS ispirato alle creazioni di H. R. Giger, in lavorazione ormai da un bel po’ di tempo, si era presentato alla Gamescom di poche settimane fa rivelando che sarebbe arrivato nel corso dell’autunno 2021. Ebbene, sembra che questa finestra d’uscita non finirà per essere quella effettiva. All’interno di un comunicato stampa, lo sviluppatore del gioco Ebb Software ha annunciato di aver unito le forze con altri sviluppatori per la creazione del gruppo di “super-developer” Kepler. E scorrendo più in basso nel comunicato, possiamo leggere un breve frammento che riguarda proprio il gioco in questione: “Il programma del 2022 include titoli molto attesi come Sifu di Sloclap, Scorn di Ebb Software, Tchia di Awaceb, Tankhead di Alpha Channel e un titolo ancora da annunciare di A44.”

Vale la pena notare che dei titoli citati Sifu è l’unico ad avere una data di lancio confermata, per ora prevista per il 22 febbraio 2022. Attenderemo ulteriori conferme in merito alla nuova finestra di uscita anche per quanto riguarda il gioco di Ebb Software, che ricordiamo arriverà su PC e Xbox Series X|S.