Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, nuovo trailer per la storia

SEGA e CyberConnect2 hanno pubblicato un nuovo trailer per Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles, che si concentra sull’aspetto narrativo del gioco. E non è un caso: l’anime da cui è ispirato questo fighter arena è infatti fra i più amati, con milioni di fan in tutto il mondo. Merito anche della sua storia, che vede il giovane Tanjiro andare a caccia di demoni e cercare una cura per sua sorella Nezuko, contaminata dal sangue demoniaco.











Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles sarà disponibile a partire dal 15 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chi preordinerà il gioco potrà giocare con due giorni di anticipo, e l’acquisto della Digital Deluxe ci permetterà, fra le altre cose, di ottenere risorse utili per lo sblocco dei personaggi aggiuntivi. SEGA e Cyberconnect2 hanno inoltre promesso una serie di aggiornamenti gratuiti post lancio, il primo dei quali vedrà l’arrivo della Performance Mode a 60 FPS su PS5, Xbox Series X e PC.

Se siete curiosi di saperne di più sulla rappresentazione del dramma di Tanjiro e dei suoi combattimenti all’ultimo sengue, non possiamo che rimandarvi alla nostra anteprima di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles.