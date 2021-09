Firesprite, parte dei PlayStation Studios, acquisisce Fabrik Games

Tramite un comunicato stampa ufficiale, Firesprite Limited ha annunciato di aver portato a termine l’acquisizione di Fabrik Games Limited. Ricorderete come di recente il primo dei due studi aveva fatto parlare di sé per il suo ingresso nella famiglia dei PlayStation Studios, dove vista la sua passata esperienza rinforzerà il catalogo Sony di giochi VR. Proprio l’acquisizione di Fabrik Games sembra rientrare in questo piano: i due studi avevano infatti cooperato al titolo survival horror The Persistence. La storia fra i due studi va però anche più indietro: Fabrik Games è stata fondata nel 2014 proprio dall’amministratore delegato di Firesprite, Graeme Ankers, che ha dichiarato: “non vediamo l’ora di rafforzare il nostro talento creativo mentre continuiamo il nostro viaggio per offrire esperienze davvero uniche per i fan di PlayStation.”

Con questa acquisizione, il numero totale dei dipendenti di Firesprite Limited sale dunque a 265.