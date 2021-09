Lone Echo II: la nuova data d'uscita è prevista per ottobre

Inizialmente previsto per il mese di agosto, il titolo VR Lone Echo II ha avuto bisogno di più tempo del previsto per essere completato, ma l’attesa si avvicina alla sua fine. Di recente, lo studio di sviluppo Ready At Dawn ha infatti annunciato la nuova data di uscita, stabilita per il 12 ottobre. Questa nuova avventura spaziale ci vedrà calarci nuovamente nei panni di Jack e aiutare Olivia “Liv” Rhodes nel suo studio ed esplorazione degli anelli di Saturno.

Creato dagli stessi autori di The Order: 1886, Lone Echo II arriverà in esclusiva su visori Oculus.