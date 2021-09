PlayStation Plus: Hell Let Loose guida la selezione di ottobre

Dopo Microsoft con i suoi Games with Gold, ora tocca a Sony svelare la selezione di ottobre rivolta agli abbonati al servizio PlayStation Plus.

La compagnia giapponese ha annunciato che chiunque abbia sottoscritto un abbonamento potrà riscattare senza costi aggiuntivi la versione PS5 di Hell Let Loose, l’ottimo sparatutto competitivo online di Black Matter da noi recensito in formato PC. Inoltre, saranno disponibili anche il picchiaduro Mortal Kombat X e il videogioco di golf PGA Tour NBA2K21, questi ultimi in formato PS4.

Il tris di titoli sarà disponibile a partire dal 5 ottobre e fino al successivo 1° novembre.

