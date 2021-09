Blood Omen: Legacy of Kain torna su PC grazie a GOG

A distanza di quasi venticinque anni dalla pubblicazione originale, Blood Omen: Legacy of Kain è tornato a essere disponibile in formato PC grazie a GOG.

Per la prima volta disponibile in formato digitale su questa piattaforma, Blood Omen: Legacy of Kain è stato opportunamente restaurato affinché possa girare sui sistemi operativi moderni. In questo modo anche le nuove generazioni di videogiocatori potranno apprezzare l’action vampiresco sviluppato da Silicon Knights.

Speriamo che il ritorno delle prime avventure di Kain sui nostri schermi possa essere il preludio di qualcos’altro, magari un capitolo tutto nuovo della serie? Un franchise che resta fermo al 2003, anno di pubblicazione di Legacy of Kain: Defiance, senza considerare lo spin-off multiplayer Nosgoth che non vide mai la luce del sole a causa della sua cancellazione avvenuta cinque anni fa.

