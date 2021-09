Layers of Fear 3: Bloober Team diffonde un primo teaser trailer

Sappiamo da tempo che Bloober Team è al lavoro su più progetti, compreso un videogioco misterioso realizzato in collaborazione con Konami, ma ora scopriamo che uno dei titoli in lavorazione presso lo studio polacco è Layers of Fear 3. Lo veniamo a sapere tramite un teaser trailer diffusono proprio da Bloober Team attraverso il canale di IGN.











Grazie al video che trovate qui in alto abbiamo ottenuto già due informazioni su questo nuovo progetto: la prima è che gli sviluppatori stanno impiegando l’Unreal Engine 5 per dare vita alla nuova iterazione della famosa saga horror, la seconda è la conferma che Layers of Fear 3 uscirà nel 2022.

I dettagli al momento finiscono qui, ma lo studio promette di fornire ulteriori informazioni nel prossimo futuro.