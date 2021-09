eFootball 2022 è disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

Konami ha confezionato un trailer di lancio per celebrare l’arrivo odierno di eFootball 2022 su PC e console.











Per celebrare l’arrivo di eFootball 2022, ci sarà una campagna eFootball Kick-Off al lancio con Match Online e l’evento “Worldwide Clubs”. La campagna Match Online permetterà ai giocatori di guadagnare contratti “Accordo al buio” in base al numero di partite online giocate. Gli Accordi al buio offrono ai giocatori la possibilità di ottenere carte calciatori “Leggendari”, oggetti che potranno essere usati per migliorare il proprio Creative Team in autunno con l’arrivo del primo Major Update. La campagna Match Online è già attiva e terminerà alla 03:59 dell’8 novembre 2021.