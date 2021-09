Scarlet Nexus a sorpresa su Xbox Game Pass da oggi

Direttamente dal Tokyo Game Show, Bandai Namco e Microsoft hanno annunciato la disponibilità di Scarlet Nexus nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Il videogioco di ruolo a tinte action pubblicato lo scorso giugno arriva a sorpresa nell’offerta del servizio in abbonamento, ma sarà in buona compagnia giacche la Casa di Redmond ha svelato che in giornata verrà reso disponibile anche un altro titolo. Si tratta di AI: The Somnium Files, l’avventura investigativa prodotta da Spike Chunsoft e diretta da Kotaro Uchikoshi, il creatore della serie Zero Escape.

Entrambi i titoli saranno disponibili da oggi su Xbox Game Pass anche in Occidente, sebbene non si conosca ancora a che ora avverrà l’aggiornamento del catalogo.

