Back 4 Blood: pubblicato il trailer di lancio

Manca ormai poco al lancio di Back 4 Blood, che arriverà su PC e console il 12 ottobre. Giusto per assicurarci che nessuno arrivi impreparato all’appuntamento, Turtle Rock Studios ha da poco pubblicato un nuovo trailer per il suo gioco, che mette in mostra i bravi Cleaner in azione. Non c’è che dire, di sicuro in questo titolo di azione ad alta intensità ne troveremo a bizzeffe.











Seguito spirituale di Left 4 Dead, creato ormai più di dieci anni fa proprio dai ragazzi di Turtle Rock Studios, Back 4 Blood fa del suo per distinguersi dall’illustre predecessore. Ciascuno dei personaggi selezionabili avrà infatti le sue abilità speciali, le armi avranno un sistema di attachment che ricorda quello visto in altri titoli e il sistema di carte aggiungerà maggiore personalizzazione all’esperienza. Chi ha preordinato il gioco acquistando le edizioni Deluxe o Ultimate potrà giocare con cinque giorni di anticipo, a partire dal 7 ottobre. Il gioco sarà inoltre parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal momento del lancio.