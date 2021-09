God of War: Ragnarok, l'attore di Kratos spiega il perché della lunga attesa

Considerato che il suo predecessore è uscito nel 2018, ad essere onesti non ci pareva che God of War: Ragnarok, che di recente ha mostrato il suo gameplay, fosse poi così fuori orario. Invece, sembra che qualcosa abbia spinto Sony Santa Monica a posticipare i lavori, e a spiegare di preciso cos’è stato ci ha pensato Christopher Judge, attore che presta voce e motion capture al protagonista Kratos. Judge ha raccontato come la “colpa” sia stata proprio sua, o meglio delle sue condizioni di salute: nel 2019 l’attore ha dovuto affrontare “un’operazione alla schiena, ho dovuto farmi sostituire entrambe le anche e sono stato operato al ginocchio.”

La riabilitazione ha richiesto tempo, ma Christopher Judge spiega come lo studio non si sia fatto problemi ad attendere la ripresa dell’attore. “Mi hanno aspettato, niente minacce, niente ‘chi ti credi di essere?. Solo amore e supporto. E non hanno detto nulla a proposito di questo ritardo, né di cosa l’ha causato”, ha spiegato Judge, dichiarando poi tutto il suo apprezzamento per Sony Santa Monica e per chi ci lavora. Fra i commenti, non è mancata nemmeno l’affezionata risposta di Cory Balrog, Creative Director dello studio.