Forza Horizon 5: ecco requisiti hardware finali e periferiche compatibili

Il 9 novembre, il deserto messicano di Forza Horizon 5 arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con tutta la sua impressionante qualità grafica. Questa qualità ha però le sue esigenze e, per non nascondere nulla all’utenza PC, Playground Games ha di recente pubblicato un aggiornamento in merito ai requisiti hardware del gioco, che include anche informazioni sulle periferiche supportate. La tabella divide i requisiti in ideali, consigliati e minimi; vale la pena notare che questi ultimi sono differenti rispetto a quelli pubblicati in precedenza.

Requisiti minimi

Processore : Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460 RAM: 8 GB

8 GB Scheda video : NVIDIA GTX 970 / AMD RX 470

: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 470 VRAM: 4 GB

4 GB Spazio su disco: 110 GB

Requisiti consigliati

Processore : Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400 RAM: 16 GB

16 GB Scheda video : NVIDIA GTX 1070 / AMD RX 590

: NVIDIA GTX 1070 / AMD RX 590 VRAM: 8 GB

8 GB Spazio su disco: 110 GB

Requisiti ideali

Processore : Ryzen 7 3800XT / Intel i7-10700K

: Ryzen 7 3800XT / Intel i7-10700K RAM: 16 GB

16 GB Scheda video : NVIDIA GTX 3080 / AMD RX 6800 XT

: NVIDIA GTX 3080 / AMD RX 6800 XT VRAM: 16 GB

16 GB Spazio su disco: 110 GB

Oltre ai requisiti aggiornati, Playground Games ha anche chiarito che Forza Horizon 5 sarà molto scalabile così da essere adatto a più configurazioni possibile, e che presenterà il supporto per risoluzione 4K, per monitor widescreen in 21:9 e per il feedback aptico su controller Xbox. Sarà inoltre compatibile con i seguenti volanti:

Logitech : Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo

: Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo Thrustmaster : Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC

: Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC Fanatec: V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device