L'EVO 2021 Showcase è stato cancellato

La storia non si ripete, ma a volte fa rima: sembra che questo anno dovesse essere quello della rinascita per l’EVO, il più importante torneo di picchiaduro al mondo, che l’anno scorso era stato annullato in seguito agli scandali che avevano colpito l’organizzatore Joey Cuellar. Ma questa rinascita, a quanto pare, sarà solo a metà: l’ente organizzatore ha infatti annunciato la cancellazione dell’EVO 2021 Showcase, che si sarebbe tenuto dal 27 al 28 novembre a Las Vegas e nel corso del quale i vari campioni regionali dell’EVO Online si sarebbero affrontati in presenza.

“A causa delle complicanze legate al Covid-19 e al diffondersi della variante Delta , abbiamo preso la difficile decisione di cancellare l’EVO 2021 Showcase”, recita il comunicato ufficiale. Vale la pena tenere presente che non si tratta solo di una questione di mascherine e tamponi: l’organizzazione avrebbe infatti dovuto fare i conti anche con le varie regolamentazioni legate al transito internazionale, che già hanno causato problemi ad altri importanti tornei. In questo caso, evidentemente, le difficoltà sono state ritenute insormontabili.