Gungrave G.O.R.E svela il suo gameplay con un nuovo trailer

Prime Matter e Iggybomb Studio hanno pubblicato un nuovo trailer per Gungrave G.O.R.E, il loro gioco d’azione in arrivo su PC e console nel corso del 2022. Oltre ad essere una versione estesa del teaser cinematografico di qualche settimana fa, questo video include anche una sana dose di gameplay. Bene per noi, un po’ meno bene per gli sfortunati bersagli della furia del protagonista.











Oltre a un nuovo video, Prime Matter ha anche annunciato che gli sviluppatori potranno contare sulla collaborazione di un’artista di primo piano. Oltre a Yasuhiro Nightow, creatore del protagonista, nel progetto è stata coinvolta anche Ikumi Nakamura, nome che sarà già ben noto a tutti gli appassionati di Okami e di Bayonetta. “Questa collaborazione con Gungrave G.O.R.E è stato un momento davvero prezioso per me come fan della serie originale di Gungrave. L’esperienza mi ha anche fatto riflettere molto e ha portato alla luce molti bei ricordi”, ha dichiarato la Nakamura.