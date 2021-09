Victory Heat Really sarà pubblicato da Playtonic, ecco un nuovo trailer

Se come il buon Stefano Calzati anche voi cercate il fascino della derapata in ogni dove, non potete assolutamente fare a meno di segnarvi Victory Heat Rally, nuovo gioco di racing che è da poco entrato a far parte della famiglia di Playtonic Friends. A giudicare dal trailer, sembra proprio che questo gioco non faccia mistero della sua ispirazione ai racing arcade degli anni ’90.











Sviluppato da Skydevilpalm, il gioco uscirà nel corso del 2022 su PC e Nintendo Switch, e includerà un totale di 12 personaggi, 12 veicoli personalizzabili e 36 percorsi divisi in 12 ambientazioni. Sappiate però che non dovrete aspettare fino all’anno prossimo per poter mettere mano a Victory Heat Rally: il titolo sarà infatti parte della Steam Next Fest, con una demo disponibile da domani al 7 ottobre.