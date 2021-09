Monster Hunter Rise arriverà su PC a gennaio, ecco un nuovo trailer

Come già noto da qualche tempo, Monster Hunter Rise arriverà anche su PC, e ora sappiamo esattamente quando. L’ultimo trailer pubblicato da Capcom presenta infatti la versione PC del gioco, oltre a contenere la data di uscita: 12 gennaio 2022. E non c’è che dire, vedere i cacciatori impegnati a sfidare i mostruosi colossi in 4K e a 60 fps fa il suo bell’effetto.











Oltre a una presentazione tecnica molto più performante rispetto a quanto possiamo vedere su Switch, la versione che arriverà su Steam includerà anche controlli ottimizzati per mouse e tastiera, la chat vocale e il supporto a monitor ultrawide. A partire dal 13 ottobre sarà inoltre disponibile una demo, sempre su Steam. Ricordiamo che per Monster Hunter Rise è stata di recente annunciata anche l’espansione Sunbreak, in arrivo nel corso dell’estate 2022.