Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, rivelato il gameplay

A distanza di qualche mese dall’annuncio, Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters e tornato a mostrarsi e, se l’ultimo trailer cinematografico era bello succoso, dobbiamo dire che questo ultimo video ci interessa molto di più. Il perché è presto detto: oltre a farci vedere ambientazione e grafica del gioco, ci permette infatti di vedere il gameplay di questo tattico ambientato nel Tetro Millennio.











Sviluppato da Complex Games, il gioco ci metterà al comando di una squadra di Cavalieri Grigi, impegnati a respingere le mefitiche orde di Nurgle; a giudicare dal trailer, in questo potremo anche sfruttare lo stesso campo di battaglia, sfondando colonne e altri elementi dello scenario. Oltre alla componente tattica, il titolo ne includerà una strategica: la lotta ai poteri perniciosi avrà infatti luogo su una mappa galattica, e saremo noi a scegliere dove colpire. Non mancherà nemmeno una parte al sapore di RPG, nel quale dovremo scegliere potenziamenti ed equipaggiamento per i nostri guerrieri.

Non c’è che dire: Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters sembra davvero bello intrigante. L’unica cosa che manca è una data d’uscita, dato al momento sappiamo solo che il gioco uscirà nel 2022.