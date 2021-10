Sony ha acquisito Bluepoint Games, autori del remake di Demon's Souls

La notizia non è del tutto inaspettata, d’altronde di una possibile acquisizione di Bluepoint Games si parlava già da molto tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: la realtà con base ad Austin, in Texas, è entrata a far parte dei PlayStation Studios.

Il team specializzato in remaster e remake, non ultimo quello per PS5 di Demon’s Souls, si unisce alla scuderia di Sony dopo una relazione privilegiata con la compagnia giapponese che perdura da oltre tre lustri.

“Bluepoint Games è stato un partner incredibile con cui lavorare nel corso degli anni e l’abilità che hanno dimostrato nei progetti passati è impeccabile“, ha affermato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. “L’aggiunta di Bluepoint a PlayStation Studios dimostra ulteriormente la nostra continua attenzione all’investimento in team creativi e alla loro promozione, e siamo sicuri che essi offriranno esperienze di gioco di livello mondiale per i nostri fan“.

“Il roster di remake e remaster PlayStation di Bluepoint acclamati dalla critica non ha eguali e con ciascuno dei suoi progetti il team ha superato gli standard di alta qualità che cerchiamo in PlayStation Studios“, ha affermato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios. “Hanno l’esperienza nello sviluppo del nostro hardware, possiedono l’abilità tecnica per creare grandi titoli per la nostra piattaforma e hanno dimostrato abilità artistiche capaci di creare splendidi ambienti e personaggi. L’ambizione creativa e le competenze del talentuoso team di Bluepoint daranno nuova vita ai progetti imminenti e non potrei essere più felice di accoglierli ufficialmente nei PlayStation Studios“.

Tra le opere più recenti di Bluepoint Games figuran anche i remake e le remaster per PS4 di Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus, Gravity Rush e molti altri.

Condividi con gli amici Inviare