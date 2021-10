Marvel's Guardians of the Galaxy: ecco le caratteristiche della versione PC

Square Enix ha confezionato un nuovo trailer di Marvel’s Guardians of the Galaxy dedicato alle caratteristiche della versione PC del gioco.











Sviluppata in collaborazione con lo studio britannico d3t Ltd, questa versione di Marvel’s Guardians of the Galaxy potrà contare sul ray tracing in tempo reale, sul supporto alla tecnologia Nvidia DLSS, sull’illuminazione diffusa, sul supporto a HDR, e risoluzione fino a 8K. Inoltre, sarà possibile giocare in streaming alla versione RTX di Marvel’s Guardians of the Galaxy grazie a GeForce NOW, il servizio cloud di Nvidia, con la possibilità di trasferire i progressi da un dispositivo all’altro.

Vi ricordiamo che Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Inoltre lo stesso giorno verrà pubblicata una speciale versione Cloud per Nintendo Switch.