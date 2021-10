Life is Strange: True Colors, disponibile il DLC Wavelengths

Nelle scorse ore è stato pubblicato Wavelengths, il DLC di Life is Strange: True Colors che ci mette nei panni della giovane Steph, già vista in azione in Before the Storm.











Questa piccola espansione ci farà scoprire la storia di Steph dopo il suo arrivo nella pacifica Haven Spring, un anno prima delle avventure di Alex, la protagonista di True Colors.

“Creare un DLC con un personaggio molto amato come protagonista ci è sembrata l’opzione più ovvia, ma renderle giustizia era molto importante per noi,” ha dichiarato Mallory Littleton, narrative director di Deck Nine Games. “Sappiamo che Steph è un personaggio importantissimo per molti, e vogliamo renderle omaggio invitando i giocatori ad accedere ai suoi pensieri, alle sue emozioni e ai suoi conflitti interiori. Questo DLC è una lettera d’amore, non solo a Steph, ma anche alla nostra community e a chi si ritrova profondamente in questo personaggio.“