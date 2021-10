Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition avvistato in Corea

Non è la prima volta che segnaliamo un’indiscrezione circa il possibile ritorno di alcuni GTA, ma ora un altro indizio si aggiunge a quelli riportati nelle scorse settimane. Sul sito dell’ente sudcoreano che si occupa di classificare i videogiochi in uscita è comparso un misterioso Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition.

Potrebbe trattarsi di una raccolta contenente le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, in arrivo per le piattaforme della generazione attuale e di quella scorsa. Stando ai rumor circolati in precedenza, la trilogia sarebbe sviluppata da Rockstar Dundee, gli ex Ruffian Games.

Naturalmente sia in Rockstar Games che in Take-Two Interactive le bocche sono cucite sull’argomento, pertanto vi invitiamo come sempre a prendere queste informazioni con le dovute cautele.

