The Game Awards: fissata la data per l'evento del 2021

Il giornalista Geoff Keighley ha annunciato la data in cui si terrà l’edizione 2021 dei The Game Awards. Intervenendo sul suo profilo Twitter personale, il buon Geoff ha fatto sapere che l’evento avrà luogo il prossimo 9 dicembre. Non si conosce ancora l’orario di partenza della kermesse, ma è molto probabile che – come avviene già da molti anni – il tutto si svolga quando in Italia sarà la notte del 10 dicembre.

Il giornalista ha poi fatto sapere che la cerimonia dei The Game Awards tornerà a essere un evento in presenza, trasmesso in diretta streaming dal Microsoft Theater di Los Angeles. Oltre alle premiazioni, non mancheranno ospiti speciali e tanti annunci.

