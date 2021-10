Insurgency: Sandstorm è disponibile su console, ecco il trailer di lancio

Dopo aver conquistato i giocatori PC, Insurgency: Sandstorm è ora disponibile anche su console, per questo Focus Entertainment ha confezionato un apposito trailer di lancio.











Insurgency: Sandstorm è uno sparatutto online che fa leva su un’interpretazione realistica del moderno combattimento militare. Per raggiungere la vittoria e trionfare sugli avversari è necessario coordinarsi con i compagni di squadra attraverso una serie di intense modalità cooperative e multiplayer PvP.

Il gioco è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One, nonché su PS5 e Xbox Series X|S con supporto a 60fps e risoluzione 4K. Ulteriori migliorie per queste ultime due versioni verranno pubblicate nel 2022.