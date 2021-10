Tango Gameworks lavora a un nuovo videogioco

Non c’è solo Ghostwire Tokyo nel futuro di Tango Gameworks: la realtà giapponese recentemente entrata a far parte degli Xbox Game Studios è già al lavoro su un nuovo videogioco. A darne conferma ci hanno pensato sia Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, che Shinji Mikami, il fondatore di Tango Gameworks.

Stando alle parole di quest’ultimo, infatti, lo studio nipponico ha fatto partire un nuovo progetto che viene portato avanti da John Johanas, già game director di The Evil Within 2 e di due DLC del capitolo precedente della serie. Non si conoscono ancora i dettagli su questo videogioco, ma è molto probabile che vedrà la luce soltanto su PC e console Xbox dal momento che Tango è parte integrante di Microsoft.

