Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, rivelata la data d'uscita

È in corso proprio in queste ore il Tokyo Game Show, e chi se non Square Enix poteva fare la parte del leone in questa kermesse? Il publisher si è presentato con vari trailer, fra cui uno del tutto nuovo per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che ne rivela anche la data di uscita: 18 marzo 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il video anche del gameplay inedito, decisamente più ricco di colori rispetto a quanto abbiamo visto finora. E visto lo stadio più avanzato dello sviluppo, i passi in avanti dal punto di vista grafico si notano decisamente rispetto a quanto precedentemente mostrato.











Frutto di una collaborazione fra Square Enix e Koei Tecmo, Stranger of Paradise. Final Fantasy Origin è in sviluppo presso Team Ninja, e vede quattro guerreri della luce impegnati a liberare il reame di Cornelia dall’oscurità che lo sta divorando. A differenza dei capitoli principali della serie, il gameplay di questo titolo avrà un’impronta decisamente più action, anche se ovviamente non mancherà una componente RPG, con numerosi job selezionabili. Su PS5 e Xbox Series X|S è inoltre disponibile una nuova demo, che rimarrà attiva fino all’11 ottobre 2021.