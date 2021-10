Triangle Strategy: ecco il trailer del Tokyo Game Show

All’interno della cornice del Tokyo Game Show, è tornato a farsi vedere Triangle Strategy, RPG tattico dai creatori di Octopath Traveler. Il nuovo video espande l’ambientazione in cui si svolgono le vicende del gioco, ambientate in una terra dove fra tre regni rivali sta ancora una volta per scoppiare la guerra. Non manca nemmeno una breve presentazione del gameplay, sia per quanto riguarda il combattimento che l’importanza dei dialoghi e delle scelte.











Triangle Strategy uscirà il 4 marzo 2022, in esclusiva su Nintendo Switch. Ricordiamo che proprio sul negozio digitale di Nintendo è disponibile una demo che ci permette di provare con mano il sistema di combattimento e di muovere i primi passi in questo affascinante mondo in HD-2D.