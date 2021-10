Square Enix annuncia Dungeon Encounters, ecco il trailer

Non solo nomi già noti per Square Enix: al Tokyo Game Show il publisher ha infatti presentato anche il nuovo progetto Dungeon Encounters. Considerato che si tratta di un RPG in cui esploriamo dungeon nei quali presumibilmente non mancheranno incontri di questo tipo, forse per il titolo si poteva osare un pochino di più in termini di fantasia. In ogni caso, l’annuncio arriva accompagnato da un trailer che mostra il gameplay di questo particolare gioco.











Dietro questo gioco, oltretutto, c’è anche la mente di Hiroyuki Ito, veterano della serie Final Fantasy e creatore di questa nuova iterazione dell’Active Time Battle, il classico sistema di combattimento della serie di JRPG. Dungeon Encounters uscirà il 14 ottobre su PC tramite Steam, PS4 e Nintendo Switch.