Eiyuden Chronicle: Rising arriverà nella primavera 2022, anche su Switch

Direttamente da Tokyo, 505 Games ha rivelato che il misto action e town building Eiyuden Chronicle: Rising uscirà nel corso della primavera 2022. Oltre ad avere una finestra di lancio più precisa, il gioco espande anche il novero delle sue piattaforme: a PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S va infatti ad aggiungersi anche il Nintendo Switch, dove il gioco arriverà in contemporanea con gli altri dispositivi. L’annuncio arriva accompagnato anche da un nuovo trailer, attualmente disponibile solo in lingua giapponese.











Ricordiamo che Eiyuden Chronicle: Rising è il “companion game” di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, che uscirà nel 2023. Entrambi i titoli sono sviluppati da Rabbit & Bear Studios, sotto la supervisione di Yoshitaka Murayama, che in passato ha contribuito a creare Sukoiden I & II.