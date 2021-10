Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno da poco annunciato che Medal of Honor: Above and Beyond arriverà anche su Oculus Quest 2 nel corso di questo autunno. Chiaramente, lo sparatutto in VR poteva già essere giocato su quest’ultimo visore, richiedendo però la connessione a un PC che fosse più performante dell’hardware integrato. Questa nuova versione, invece, potrà essere giocata senza bisogno di fili che intralcino il nostro movimento. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer che mostra il gioco in azione.











Oltre a una sostanziosa campagna singleplayer, che ci vedrà impegnati a liberare l’Europa dalla dominazione nazista, Medal of Honor: Above and Beyond presenta anche un solido comparto multiplayer; con 5 diverse modalità e 10 mappe, chi cerca l’azione la troverà sempre a portata di mano. Il gioco è inoltre corredato da una collezione di documentari di qualità, uno dei quali è riuscito ad aggiudicarsi un premio Oscar.