RTX Day: centinaia di RTX serie 30 in vendita presso centri MediaWorld

Siete alla disperata ricerca di una nuova scheda video? La vostra 970 fatica a tenere il passo delle ultime uscite? I 60 fps sono un sogno che si avvera solo nel caso di giochi in pixel art? In tal caso, sappiate che Asus, NVIDIA e MediaWorld hanno organizzato un RTX Day per la giornata di domani. Il 2 ottobre, presso quattro centri MediaWorld selezionati, saranno disponibili centinaia di schede GeForce RTX serie 30. I modelli in vendita, con un prezzo a partire da 398€, saranno:

ASUS Phoenix GeForce RTX 3060

ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti

Questi invece, sono i quattro centri MediaWorld dove le sopracitate schede video potranno essere reperite in quantità:

ROMA: Centro Commerciale Porta di Roma, Via Alberto Lionello, 201 – 00138 ROMA (RM)

Centro Commerciale Porta di Roma, Via Alberto Lionello, 201 – 00138 ROMA (RM) MILANO: CERTOSA TECH VILLAGE, Viale Certosa, 29 – 20149 Milano

CERTOSA TECH VILLAGE, Viale Certosa, 29 – 20149 Milano GENOVA: Centro Commerciale Fiumara, Via Operai snc – 16149 Genova (GE)

Centro Commerciale Fiumara, Via Operai snc – 16149 Genova (GE) CAGLIARI: SS 131 KM 7.650 09028 Sestu (CA)

SS 131 KM 7.650 09028 Sestu (CA)

Vale la pena notare che nella sede di Milano saranno disponibili anche le RTX 3070, mentre in quella di Roma troverete le RTX 3090. Gli acquisti sono limitati a un solo prodotto per persona, quindi non presentatevi con la carriola!