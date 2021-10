Starship Troopers: Terran Command, in arrivo la demo su Steam

Pronti a fare la vostra parte? Fra le centinaia di demo in arrivo come parte della Steam Next Fest ci sarà anche Starship Troopers: Terran Command, strategico in tempo reale in sviluppo presso The Aristocrats e pubblicato da Slitherine. In questa versione di prova del gioco potremo affrontare due scenari, uno dei quali metterà a nostra disposizione gran parte delle meccaniche del gioco, così da offrire una buona impressione di quello che sarà il contenuto finale. Va però tenuto presente che quella che ci troveremo davanti è una build ancora non completa – il gioco, attualmente previsto per il 2021, non ha una data di lancio definitiva – e a maggior ragione gli sviluppatori invitano tutti coloro che proveranno la demo a dire la loro sul server Discord ufficiale. “Vogliamo davvero che questo gioco restituisca un’esperienza fedele a Starship Troopers, e raccogliere le impressioni dei giocatori è un elemento importante di questo processo”, ha dichiarato l’Executive Producer David Sharrock.

La demo di Starship Troopers: Terran Command sarà disponibile su Steam nella serata di oggi, e fino al 7 ottobre alle 19:00.