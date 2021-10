Konami: nuovi Castlevania e remake di Metal Gear Solid 3 in arrivo?

Cos’abbia in cantiere di preciso Konami è uno di quei segreti che un po’ tutti vorremmo sapere, specie viste le notizie in merito degli ultimi mesi. Dopo la ristrutturazione interna a inizio di quest’anno, il publisher giapponese aveva infatti deciso di saltare l’E3, sottolineando però come i titoli di alto profilo in serbo non mancassero; semplicemente, il momento di svelarli non era ancora giunto.

A rivelarci cosa potrebbe avere in mente Konami ci pensa VGC, al quale le fonti interne alla compagnia avrebbero rivelato nientemeno che un nuovo Castlevania e un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Quest’ultimo progetto, alla cui esistenza fornisce ulteriore supporto anche Eurogamer, sarebbe in lavorazione presso Virtuous, studio dalle dimensioni considerevoli ma che finora si è limitato a offrire supporto tecnico per vari progetti tripla A, fra cui Star Wars Jedi: Fallen Order e Horizon Zero Dawn. Konami sarebbe inoltre intenzionata a riprendere in mano la serie di Silent Hill, con “numerosi progetti in sviluppo presso studi esterni”, stando a quanto riportato da VGC. Ricordiamo, a tal proposito, che non troppo tempo fa il publisher ha stretto un accordo con lo sviluppatore di giochi horror Bloober Team.

La particolarità di questa nuova ondata di progetti sarebbe proprio un maggiore ricorso a sviluppatori di terze parti, una nuova tendenza per la compagnia; non stupisce nemmeno la volontà di rilanciare la serie di Castlevania, attualmente ferma dal 2014, visti sia il successo della serie Netflix che le recenti collezioni di titoli passati. Il periodo previsto per gli annunci ufficiali di almeno una parte di questi progetti è l’inizio del 2022.