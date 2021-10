Svelato Deadlands, il prossimo DLC di The Elder Scrolls Online

Bethesda ha annunciato Deadlands, l’ultimo DLC della campagna annuale Cancelli dell’Oblivion di The Elder Scrolls Online. In questo contenuto aggiuntivo dovremo impedire a Dagon di di conquistare il Nirn.

Chi ha già giocato a The Elder Scrolls IV: Oblivion riconoscerà alcune parti delle Deadlands. The Burn è una zona ricca di fiumi incandescenti, bestie infuocate e guglie metalliche. Per la prima volta in un gioco di Elder Scrolls, i giocatori potranno avventurarsi in una nuova zona delle Deadlands chiamata The Sever, una regione spazzata da terribili tempeste e venti impetuosi. Per finire, neanche un principe daedrico può conquistare quest’ultima regione delle Deadlands: Fargrave è una delle città più grandi di The Elder Scrolls Online, una metropoli mistica e deserta rivestita da un enorme scheletro. È una città in cui il giocatore può creare, acquistare e vendere merci durante il viaggio tra i regni.











Il nuovo DLC arriverà il 1° novembre su PC/Mac e Stadia, mentre il 16 novembre sarà la volta di Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Partecipando all’evento di gioco Bounties of Blackwood prima del 12 ottobre si potrà sbloccare l’accesso gratuito a Deadlands. Il DLC è inoltre incluso nell’abbonamento ESO Plus.