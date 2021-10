Nacon ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade – Swansong, l’action RPG di Big Bad Wolf, questa volta dedicato alla vampira Emem.











Emem è uno dei tre personaggi giocabili di questo videogioco di ruolo ambientato nel Mondo di Tenebra. Fa parte del clan Toreador e, nonostante il suo aspetto, ha oltre un secolo di vita, trasformata in vampira dalla sua amata Hilda.

Vampire: The Masquerade – Swansong uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch l’anno prossimo, a febbraio.