Wanted Dead è il nuovo action degli autori di Ninja Gaiden

Il publisher 110 Industries ha presentato Wanted Dead, un nuovo videogioco d’azione ambientato nelle strade di Hong Kong sviluppato da Soleil, team formato da ex sviluppatori di Ninja Gaiden.











Wanted Dead promette azione adrenalinica con combattimenti corpo a corpo e sezioni di sparatutto in terza persona. Un mix che non sorprende dal momento che il producer del gioco, Yoshifuru Okamoto, ha lavorato anche a Devil’s Third, l’esclusiva per Wii U con cui il nuovo titolo sembra avere molti elementi in comune. L’opera è poi diretta da Hiroaki Matsui, già director della serie Ninja Gaiden.

Il videogioco sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.