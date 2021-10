River City Girls 2: ecco il primo trailer di gameplay

Non è la prima volta che riportiamo una notizia su River City Girls 2: il gioco era già stato annunciato in via ufficiale la scorsa primavera, ma ora è stato pubblicato il primo trailer di gameplay.











Il beat ‘em up nato dalla collaborazione tra WayForward e Arc System Works si presenta in forma smagliante, illustrandoci i personaggi giocabili e le loro relative mosse di combattimento. Nel gioco saranno infatti presenti Non soltanto Misako e Kyoko, ma anche Kunio e Riki. I quattro ragazzi si troveranno a lottare sui nostri schermi nel 2022, quando River City Girls 2 uscirà nei formati per PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.