Disciples: Liberation, disponibile una demo su Steam

In occasione dello Steam Next Fest che sta andando avanti in questi giorni, Kalypso Media e Frima Studio hanno pubblicato una demo di Disciples: Liberation come piccolo assaggio in vista dell’imminente lancio del gioco previsto per il 21 ottobre.

Il dimostrativo permette ai giocatori di incontrare l’Impero (Umani) nelle Plains of Widows, esplorare la provincia di Greyleaf e fare i conti con le Undead Hordes. Nella demo, i giocatori possono sbloccare edifici, unità, incantesimi e compagni (Corisandre ed Ejamar). Possono anche prepararsi per un incontro romantico con il lupo mannaro non morto.

Non è tutto perché alle 20:00 di domani, martedì 5 ottobre, Kalypso e lo sviluppatore Frima Studio ospiteranno un live streaming che mostrerà Disciples: Liberation sulla pagina Steam del gioco.

