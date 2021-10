Final Fantasy VII: The First Soldier uscirà a novembre

Annunciato durante lo scorso E3, Final Fantasy VII: The First Soldier è ora provvisto di una finestra di uscita ufficiale.

Durante il Tokyo Game Show che si è appena concluso, Square Enix ha fatto sapere che questo spin-off mobile di Final Fantasy di stampo battle royale sarà disponibile nel corso del mese di novembre. Le pre-registrazioni sia su Android che su iOS partiranno nei prossimi giorni, anche se non è stato ancora stabilito quando.

La compagnia giapponese ha inoltre annunciato che Final Fantasy VII: The First Soldier supporterà nativamente i controller, mentre sarà disponibile anche una modalità addestramento per prendere dimestichezza con il gioco prima di lanciarsi nella mischia online.

