Monster Hunter Rise: ecco i requisiti hardware della versione PC

A gennaio 2022 Monster Hunter Rise arriverà anche su PC, e se pure voi per dare il via alla caccia stavate aspettando l’arrivo su questa piattaforma, probabilmente dare un’occhiata ai requisiti hardware non è una cattiva idea. Rispetto al lancio su Nintendo Switch, la versione che Capcom ha portato su Steam presenterà infatti dei miglioramenti grafici non indifferenti, come mostrato dal trailer di qualche giorno fa. A dispetto di questo, i requisiti presenti sulla pagina del gioco non sono particolarmente elevati, ma va tenuto presente un dettaglio importante: sia l’hardware minimo che quello raccomandato si basano su 30 fps a 1080p, con settaggi grafici rispettivamente su “Low” e “Average”. Se volete che Monster Hunter Rise splenda in 4K e al massimo delle sue possibilità, vi servirà ovviamente qualcosa di ben più performante.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit CPU : Intel Core i3-4130 o Core i5-3470 o AMD FX-6100

: Intel Core i3-4130 o Core i5-3470 o AMD FX-6100 Video : Nvidia GeForce GTX 1030 (DDR4) o AMD Radeon RX 550

: Nvidia GeForce GTX 1030 (DDR4) o AMD Radeon RX 550 RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM Spazio su disco: 23 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-Bit (1909 o successivo)

: Windows 10 64-Bit (1909 o successivo) CPU : Intel Core i5-4460 o AMD FX-8300

: Intel Core i5-4460 o AMD FX-8300 Video : Nvidia GeForce GTX 1060 (3 GB) o AMD Radeon RX 570 (4 GB)

: Nvidia GeForce GTX 1060 (3 GB) o AMD Radeon RX 570 (4 GB) RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM Spazio su disco: 23 GB