Un nuovo videogioco di Ghostbusters è in via di sviluppo

Quale periodo migliore che non il mese più terrificante dell’anno per annunciare un nuovo gioco dei Ghostbusters? Anche se in realtà, l’annuncio è avvenuto un po’ in sordina: nel corso del podcast Questlove Supreme, il fondatore di IllFonic Raphael Saadiq si è infatti limitato a dichiarare che il suo team è al lavoro su un gioco dedicato agli acchiappafantasmi.

Lo studio americano non è certo nuovo all’occuparsi di proprietà intellettuali cinematografiche: si è occupato, infatti, del gioco di Friday The 13th e, più di recente, di Predator: Hunting Grounds. Entrambi questi titoli fanno però del multiplayer asimmetrico la loro componente fondamentale: che sia anche questo ciò che lo studio ha in mente per i Ghostbusters? Vale in ogni caso la pena notare che l’IP è attualmente in mano a Sony, e così come per il gioco ispirato a Predator non è improbabile che anche i cacciatori di fantasmi vedano un periodo di esclusiva temporale su PlayStation.