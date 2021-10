Annunciato Choo-Choo Charles, un horror dove il mostro è una locomotiva

Two Star Games ha di recente annunciato Choo-Choo Charles, un gioco dalle tinte horror decisamente particolare. Invece di essere inseguiti da un maniaco armato d’ascia o da zombie anche troppo intelligenti, in questo gioco saremmo braccati da una locomotiva con zampe da ragno e un ghigno di quelli difficili da dimenticare. No, sul serio, non vi stiamo prendendo in giro: c’è anche un trailer, guardate un po’.











Sviluppato da una sola persona, Choo-Choo Charles avrà una struttura open world, e ci vedrà esplorare un’isola alla ricerca di materiali con cui potenziare il nostro treno (non posseduto, si spera) e la mitragliatrice di cui armato, così da poter rispedire Charles nell’infernale buco da cui è uscito. In giro per l’isola troveremo anche vari abitanti che ci aiuteranno nel portare a termine l’impresa. Il gioco uscirà nei primi mesi del 2022, e potete seguirne i progressi tramite la sua pagina Steam.