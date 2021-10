Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream annunciato

Dopo il lancio di Atelier Ryza 2 a gennaio di quest’anno GUST Studios non ha certo deciso di battere la fiacca, e infatti ecco arrivare l’annuncio di un nuovo capitolo dell’amata serie di JRPG. Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream riprende le avventure dell’alchimista Sophie Neuenmuller da dove si erano interrotte con il primo capitolo uscito nel 2016, ed arriverà su PC, PS4 e Nintendo Switch il 25 febbraio 2022. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer.











Oltre a una nuova storia e nuovi personaggi, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream introdurrà anche cambiamenti al gameplay. Per la prima volta nella serie, il passaggio dal mondo di gioco ai combattimenti avverà senza interruzioni di sorta né schermate separate; inoltre, il team di avventurieri che ci porteremo dietro sarà di sei membri, divisi in due squadre, aprendo la strada a numerose nuove strategie e combinazioni. KOEI Tecmo ha inoltre due edizioni speciali del gioco (Premium Box e Special Collection Box) che saranno disponibili esclusivamente sullo store ufficiale.