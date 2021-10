Call of Duty Warzone e Cold War: ecco il trailer di gioco della Stagione 6

Novità in arrivo, per tutti i giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War e di Warzone. Lo sparatutto di Activision si prepara infatti ad aggiornarsi con la Stagione 6, che si preannuncia decisamente ricca di contenuto. Verdansk, per dirne una, sta per intraprendere un rinnovo architettonico, cortesia di alcuni terremoti che ne hanno squassato gli edifici. Per quanto riguarda lo sviluppo della trama, Adler e Stitch si preparano al loro scontro finale, e anche la modalità Zombi si avvia verso la sua epica conclusione.











Come da tradizione degli aggiornamenti stagionali, anche la Stagione 6 porterà nuove mappe e nuove armi su Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone. E che non crediate che Raven Software si sia dimenticata del mese in cui ci troviamo: a partire dal 19 ottobre prenderà infatti il via l’evento di Halloween Infestazione, a proposito del quale gli sviluppatori condivideranno informazioni più precise prossimamente. Per la mole di cambiamenti in arrivo a partire dal 7 ottobre, invece, vi rimandiamo al post sul sito ufficiale.