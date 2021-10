L'ultimo personaggio di Smash sorprenderà anche chi non ci gioca

Sembra proprio che Masahiro Sakurai e il team di sviluppo di Super Smash Bros. Ultimate abbiano in serbo qualcosa di speciale. Nella giornata di domani, Nintendo presenterà infatti l’ultimo personaggio DLC per il suo picchiaduro, e il director del gioco è sicuro che finirà per stupire tutti: in un tweet, Sakurai ha infatti detto che “anche se non giocate [a Smash] ma siete interessati ai videogiochi, guardatevi il suo reveal”, aggiungendo poi che “potreste non conoscerlo, o potrebbe essere diverso da quello che vi aspettate, ma spero che la trasmissione vi piacerà. Io mi sono divertito a registrarla:”

In passato, Super Smash Bros. Ultimate si è distinto per la varietà e l’originalità del suoi personaggi DLC. Fra gli altri, il roster ha visto infatti l’aggiunta di Terry Bogard di Fatal Fury, Steve e Alex di Minecraft, Sephirot da Final Fantasy e Kazuya Mishima da Tekken; ciascuno di questi personaggi ha portato con sé meccaniche speciali tipiche dei giochi di provenienza. Resta solo da vedere a chi è stato destinato l’ultimo invito per il picchiaduro, e a questo punto siamo proprio curiosi.