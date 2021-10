Windows 11 è disponibile da oggi, ecco le principali novità

Come anticipato già da qualche tempo, oggi è partita la distribuzione di Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che porta con sé un gran numero di novità.

Tra queste citiamo il pulsante Start che, posizionato al centro, permette di accedere rapidamente ai contenuti e alle applicazioni preferite. Inoltre, sfruttando il cloud e Microsoft 365 è possibile accedere ai file recenti indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Vengono introdotti anche i Widget, un nuovo feed personalizzato abilitato dall’AI, che consente di visualizzare contenuti su misura direttamente sul proprio desktop. Sarà possibile accedere al proprio feed personalizzato con un semplice click o swipe da sinistra per scoprire rapidamente notizie e accedere alle informazioni più rilevanti, a misura di utente. L’app Microsoft Teams è poi integrata direttamente nella barra delle applicazioni: basta un semplice click per connettersi istantaneamente via messaggi, chat, voce o video con chiunque, su Windows, Mac, Android e iOS. Il lancio del nuovo sistema operativo ha portato anche a un rinnovo del Microsoft Store, ora più accessibile e immediato. Inoltre, grazie all’introduzione dei nuovi Snap Layouts, Groups e la possibilità di impostare desktop differenti in Windows 11, viene migliorato e semplificato il multitasking.

Per quanto riguarda il versante gaming, Windows 11 offre la migliore esperienza di gioco per PC, introducendo l’Auto HDR e il supporto per il DirectStorage, una caratteristica introdotta per la prima volta sulle console Xbox Series X e Xbox Series S, e che riduce i tempi di caricamento e rende più dettagliati i giochi. Inoltre, grazie all’app Xbox è possibile giocare ai grandi titoli presenti su Xbox Game Pass per PC.

